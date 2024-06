Compania aeriană azeră Azerbaijan Airlines AZAL a inaugurat luni zborurile directe între Baku şi Bucureşti ”Azerbaijan Airlines AZAL va incepe zborurile directe intre Baku si Bucuresti. Aceasta noua conexiune marcheaza un moment important pentru industria turismului din Azerbaidjan, deoarece deschide accesul catre o piata europeana majora si consolideaza pozitia tarii ca destinatie de top pentru calatorii”, anunta Consiliul de Turism al Azerbaidjanului. Ruta a fost pregatita in doua-trei luni. ”A fost o decizie luata de presedintele Azerbaijanului, ca urmare a discutiilor pe care le-am avut la Comisia mixta interguvernamentala din aprilie, cand impreuna cu ministrul Sebastian Burduja si cu domnul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

