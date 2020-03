Tranzactiile online au crescut cu 25%, iar valoarea medie a comenzilor cu 22% Numarul tranzactiilor online s-a majorat cu 25% saptamana trecuta, in timp ce valoarea medie a comenzilor efectuate a crescut 22% fata de acelasi interval din anul precedent, arata o statistica publicata, joi, de platforma MerchantPro.



La nivelul primelor trei saptamani din luna martie a acestui an a fost inregistrata o crestere de 18% a numarului de comenzi preluate de magazinele online din platforma fata de aceeasi perioada a lui 2019.



Numai in cursul saptamanii trecute (16 - 22 martie), saltul a fost de 25%, in timp ce, in prima saptamana a lunii martie (2 - 8 martie), dinamica… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

