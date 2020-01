Tranzactiile imobiliare din Romania au depasit pragul de 1 miliard de euro in 2019 Volumul investitiilor imobiliare din Romania in anul 2019 a depasit borna de un miliard de euro, totalizand aproximativ 1,06 miliarde de euro, in crestere cu 7% fata de nivelul inregistrat in 2018, arata datele departamentului de research al companiei de consultanta imobiliara CBRE Romania. Volumul atins in 2019 marcheaza totodata un record al ultimilor cinci ani din punct de vedere al tranzactiilor de investitii pe piata imobiliara romaneasca.



"2019 a fost anul oraselor regionale pentru tranzactiile cu cladiri de birouri, Cluj-Napoca atragand investitii de aproape 200 milioane de euro,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul investitiilor imobiliare din Romania in anul 2019 a depasit borna de un miliard de euro, totalizand aproximativ 1,06 miliarde de euro, in crestere cu 7% fata de nivelul inregistrat in 2018, arata datele departamentului de research al companiei de consultanta imobiliara CBRE Romania. Volumul…

- Masina Andreei Antonescu a fost sparta inainte de Craciun, hotii reusind sa fuga cu mai multe bunuri dintr o valiza, precum si cu un laptop, scrie digi24.ro.Politistii incearca, in prezent, sa depisteze faptasii pentru a recupera obiectele furate.In cursul zilei de luni, Sectia 3 Politie a fost sesizata…

- Mozaik Investments a decis sa se alature 5 to go in calitate de acționar prin achiziția a 35% din companie. Fondatorii companiei, Radu Savopol și Lucian Badila, raman acționari majoritari, cu 65% din acțiuni. Parteneriatul va susține obiectivele de dezvoltare stabilite, de creștere a numarului de locații…

- Peste 131.000 de persoane sunt angajate, in prezent, in sectorul de BPO (business process outsourcing) si SSC (shared service center), la nivel national, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara JLL Romania. In acelasi timp, avand in vedere...

- Volumul investițiilor imobiliare in acest oraș atinge 200 mil. euro CBRE, liderul pieței de consultanța imobiliara, a asistat grupul de firme Hexagon in vanzarea unui portofoliu compus din trei cladiri de birouri din Cluj-Napoca. Cu aceasta noua tranzacție, volumul investițiilor imobiliare se apropie…

- Violonistul David Garrett, starul internațional care a cucerit publicul din Romania in anul 2018, cu doua reprezentații sold-out ale concertului "Explosive Live" și cu programele din cadrul Festivalului Internațional "George Enescu", revine in 2020 pentru doua concerte, la București și Cluj-Napoca,…

- Prețurile solicitate pentru proprietațile rezidențiale din Romania s-au majorat, in medie, cu 3,2% fața de trimestrul anterior. Deși nu unul substanțial, acest avans este sensibil mai mare decat mediile de creștere consemnate in primele doua patrare ale anului – 0,8% și, respectiv, 0,4%, releva cel…

- Un operator economic, care are ca acționar UBB Cluj-Napoca și un laborator al Facultații de Știința și Ingineria Mediului, va incepe de la sfarșitul lunii noiembrie o acțiune la nivel național de masurare a concentrației de radon, un gaz cu efect cancerigen, din toate cladirile publice din Romania,…