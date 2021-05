Tranzacții de închiriere în scădere, în primul trimestru, pe piața birourilor Volumul tranzacțiilor de inchiriere pe piața birourilor din București s-a ridicat in primul trimestru al anului 2021 la 48.000 de metri patrați, in scadere cu 9% fața de perioada similara a anului precedent, cand pandemia Covid-19 era inca la debut in Europa, releva datele companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Totuși, fața de cea de-a doua parte a anului precedent, cand piața a inregistrat o activitate redusa a tranzacțiilor de inchiriere, cu o scadere anuala a volumului tranzacționat de 40%, se observa primele semne de stabilizare. Ponderea contractelor de reinnoire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

