Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla pe piața romaneasca, dupa ce petrolul american a ajuns la cotații negative. Ministru: Pretul mic la pompa ajuta pe moment, dar inseamna ca economia nu merge Faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, iar scaderea pretul la pompa ajuta pe moment, dar nu este un semnal…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Italiana, George Bologan, a avut, la 6 aprilie 2020, o intalnire de lucru cu ministrul italian pentru politici agricole, alimentare și forestiere, Teresa Bellanova. Intalnirea a avut loc la solicitarea parții italiene, in spiritul consultarilor constante intre Ambasada…

- CTP, principalul dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale din Romania și Europa Centrala și de Est iși extinde portofoliul aflat in vecinatatea Bucureștiului, pe autostrada A1, la Km 13, punctul zero al pieței logistice si industriale din Romania, achiziționand Equest Logistic…

- Marii retaileri Kaufland Romania si Lidl Romania doneaza 100 000 bucati recoltoare pentru exudat nazal si faringian/ mediu transport viral necesare pentru realizarea testelor de diagnostic molecular ( Real Time PCR), o prima transa fiind deja livrata, anunta un comunicat al Grupului de comunicare stratetgica.

- Pierderile suferite de piața bursiera, care au fost fost de peste 10% la nivel saptamanal, din cauza panicii create de epidemia de coronavirus, au determinat ieșiri de pe piețele de la marginea zonei euro, implicit o depreciere a monedelor. Comparativ cu sfarșitul lui ianuarie, euro a caștigat in februarie…

- Politistii Brigazii de Combaterea a Criminalitatii Organizate Pitesti ndash; Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, au surprins in data de 13 februarie, in flagrant delict, doua persoane banuite de punerea…

- Piata romaneasca a serviciilor de consultanta in management este estimata in prezent la 250 milioane euro, la jumatate din piata din Polonia, si este asteptata sa creasca cu circa 10% in acest an, cu o concentrare si mai mare in zona de digitalizare si e-learning, a declarat, pentru News.ro, Kurt…

- Au dat o noua lovitura! Frații Dragoș și Adrian Paval, care dețin Dedeman, au au facut o noua achiziție de milioane. Cei doi frati din Bacau controleaza cea mai puternica companie antreprenoriala din Romania si reinvestesc din ce in ce mai mult.Conform unor informații obținute... Citește AICI…