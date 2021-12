Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii Cerner vor primi 95 de dolari in numerar pentru fiecare actiune pe care o detin, pretul reprezentand o prima de 5,8% fata de pretul de inchidere al acestora consemnat inainte de anunt. Oracle va putea folosi datele de la Cerner pentru a instrui si imbunatati serviciile sale cloud bazate pe…

- Bitcoin, cea mai valoroasa criptomoneda din lume, a revenit duminica peste nivelul de 50.000 de dolari pe unitate, transmite Reuters.Cea mai cunoscuta criptomoneda din lume a urcat cu 2,11%, avansand cu 1.044,80 de dolari fata de inchidere precedenta, la 50.445,34 dolari pe unitate.Bitcoin…

- Romania este pe primul loc in lista țarilor din Europa cu cele mai mari pierderi fiscale, cu o pierdere de 34,9% din TVA intr-un an, potrivit Comisiei Europene.Statele membre UE au pierdut in 2019 circa 134 de miliarde de euro din neincasarea TVA. Suma rezulta din pierderile de venituri ca…

- La cateva minute inainte ca presedintele turc Tayyip Erdogan sa denunte inca o data nivelul ridicat al dobanzilor, banca centrala a Turciei a anuntat miercuri, 1 decembrie, ca vinde dolari pentru a sustine lira, potrivit unei analize Reuters.Banca avea in noiembrie 2021 rezerve nete in valoare…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a inregistrat in primele noua luni ale anului un profit net de 2,56 miliarde de lei, un nou maxim istoric, potrivit raportarilor Fondului Proprietatea, acționar minoritar al companiei, de marti, 16 noiembrie, scrie publicația…

- Elon Musk a vandut acțiuni Tesla de aproximativ 1,1 miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce miliardarul a facut un sondaj pe Twitter, pentru a vedea daca urmatorii sai vor sau nu ca acesta sa vanda 10% din acțiunile pe care le deține la Tesla.Dupa ce in urma sondajului, majoritatea respondenților…

- PayPal a facut o oferta de preluare a site-ului de fotografii Pinterest, in valoare de 45 de miliarde de dolari, au declarat miercuri, 20 octombrie, surse apropiate situatiei, o combinatie care ar putea semnala aparitia altor combinatii intre companii de tehnologie financiara si compania de media…

- Criptomonedele pot provoca o criza financiara globala de amploarea celei din 2008, daca nu vor fi introduse reglementari dure, a declarat viceguvernatorul Bancii Angliei responsabil cu stabilitatea financiara, Jon Cunliffe, transmite Reuters.Cunliffe a comparat ritmul de crestere a pietei…