Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care grupul ALPLA preia Wolf Plastics Verpackungen GmbH din Austria si, indirect, Wolf Plastics Ambalaje S.R.L. din Romania, informeaza autoritatea de concurenta printr-un comunicat remis, luni, AGERPRES. Grupul ALPLA este specializat in solutii de…

- “Scandia Food, liderul pietei de conserve din Romania, intra in categoria de produse congelate prin achizitionarea unei fabrici de ultima generatie in domeniul productiei de mancaruri congelate pe baza de carne. Compania este incorporata sub noua entitate Scandia Food Frozen. Tranzactia se alatura planului…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care se intentioneaza schimbarea actionariatului companiei Complet Electro Serv (CES) din Voluntari, judetul Ilfov, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, joi, AGERPRES. Tranzactia consta in mai multe operatiuni realizate…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. intentioneaza sa preia Idea Bank S.A. si, indirect, Idea Investment S.A., Idea Leasing IFN S.A. si Idea Broker de Asigurare S.R.L.

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care grupul Alpla va prelua Wolf Plastics Verpackungen GmbH si, indirect, companiile Wolf Plastics Ambalaje S.R.L. si J. Wolf Plastics Csomagolasi es Recycling Kft”, informeaza autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Frankort&Koning Beheer Venlo BV intentioneaza sa preia compania TP Haluco Holdings BV”, a informat autoritatea de concurenta. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiunea nu ridica obstacole semnificative in calea…

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care grupul Wendel, prin intermediul Constantia Flexibles International GmbH, preia compania Propak Ambalaj Uretim ve Pazarlama A.S., Turcia”, a informat autoritatea de concurenta. “In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune…

- “Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. intentioneaza sa preia Idea Bank S.A. si, indirect, Idea Investment S.A., Idea Leasing IFN S.A. si Idea Broker de Asigurare S.R.L”, informeaza autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr.…