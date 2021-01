Stiri pe aceeasi tema

- Vista Bank anunta incheierea unui acord pentru achizitionarea a 100% din actiunile Credit Agricole Romania, achizitia fiind estimata a se finaliza pe parcursul primului semestru al acestui an, dupa obtinerea aprobarii din partea Bancii Nationale a Romaniei si a Consiliul Concurentei. Dupa finalizarea…

- DIICOT arata ca drogurile au intrat in Romania pe cale maritima, ca Romania era tara de tranzit si, drept urmare, substantele urmau sa paraseasca teritoriul nostru, pe cale rutiera.Judecatorii de la Tribunalul Tulcea au anuntat ieri primele condamnari in dosarul celor doi cetateni sarbi cercetati pentru…

- Distribuitorul de mobilier de birou Workspace Studio, partener unic acreditat al Herman Miller in Romania, anunta intrarea pe piata de retail online cu produse ergonomice, dupa afaceri de 6,5 milioane de euro in primele noua luni."Workspace Studio, companie specializata in solutii de amenajare…

- Vazuta prin lupa de business, piața balneo și spa din Romania a fost și este in continua creștere inca din 2012 de cand aceasta industrie și-a trasat o nișa proprie și la noi in țara, ajungand in 2018 sa contureze o cifra de afaceri de aproximativ 314 milioane de euro. Anul trecut, piața spa din Romania…

- Cum explica BNR creșterea semnificativa a rezervelor valutare. Suciu: ”Romania are capacitatea de finantare si este departe de orice problema privind gasirea de resurse pe piata” Cresterea semnificativa a rezervelor valutare a venit mai ales din emisiunea de succes pe care Ministerul de…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a transmis o scrisoare deschisa premierului Romaniei, ministrului de Finanțe și președintelui ANAF, cu privire la blocajul financiar sever prin care trece industria de reparații din Romania, din cauza neplații daunelor.…

- Ungurii intra pe cea mai ravnita piața din Romania, respectiv pe cea imobiliara, unde au investit deja miliarde de lei. Compania Indotek s-a implicat in piața imobiliara romaneasca asta vara, cand a avut loc și prima investiție semnificativa facuta in afara Ungariei. Investiția consta in cumpararea…