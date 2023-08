Stiri pe aceeasi tema

- Locuintele din Romania, printre cele mai accesibile din Europa. Care sunt orasele cu cele mai mari preturi. STUDIU Romania se afla pe locul al treilea in topul tarilor europene cu cele mai ieftine locuinte. Pe acest segment, Austria este cea mai scumpa tara europeana. Pretul mediu pentru o locuinta…

- Gara de Vest din Yiwu asigura transportul marfurilor intre China și Europa, pe caile continentale Daca ați facut o comanda la piața de marfuri angro mici din Yiwu, cum vor fi transportate produsele chinezești in Europa? Am ajuns la Gara de Vest din Yiwu, unde o sa vedem cum este asigurat transportul…

- Ne aflam in plin sezon estival, ceea ce inseamna ca perioada concediilor de odihna inca nu s-a incheiat. Atunci cand iși planifica vacanța din ce in ce mai mulți romani aleg sa faca deplasarea cu mașina personala ori cu una inchiriata chiar și atunci cand calatoresc in strainatate. Afla ce nu trebuie…

- Curs valutar, 19 iulieCursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, miercuri, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara: CITESTE SI Romania, printre tarile UE cu o rata anuala a inflatiei ridicata (Eurostat) 13:29 26 Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa au scazut cu 6,1% 12:17…

- Un nou sondaj de opinie in Rusia, realizat inainte de revolta grupului Wagner, arata un numar aproape egal de ruși care doresc sa continue razboiul sau sa inceapa negocieri de pace. 73% dintre respondenți cred ca Rusia se indreapta acum in direcția buna. Institutul sociologic Russian Field a realizat…

- Neversea Festival este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica care are loc pe plaja din Constanța, in luna iulie, an de an. Prima ediție a inceput in 2017 și a devenit rapid unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din Europa de Est. Festivalul se desfașoara in apropierea plajei Modern,…

- In conformitate cu Programul Operațiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), toata saptamana se desfașoara acțiunea ,,Alcohol & Drugs” pentru combaterea conducerii pe drumurile publice sub influența bauturilor alcoolice sau a unor substanțe psihoactive. Principalele…

- Poliția Romana a anunțat ca in saptamana 14 – 20 iunie a.c., la nivel național, polițiștii rutieri desfașoara acțiunea ,,Alcohol & Drugs”, in conformitate cu Programul Operațiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), pentru combaterea conducerii pe drumurile publice…