- In Israel, pentru prima data in trei luni, navetistii au avut astazi posibilitatea sa foloseasca trenurile, care au fost oprite din cauza coronavirusului, anunța romania-actualitati.ro.Calatorii trebuie sa isi rezerve un loc online cu 48 de ore inainte. Mastile sunt obligatorii pe toata durata…

- O izolare mai stricta ar trebui impusa intr-o parte a Ucrainei din cauza ca propagarea noului coronavirus s-a accelerat dupa ridicarea a numeroase restrictii la 11 mai, a anuntat, vineri, Guvernul, scrie Le Figaro.

- Activitatea in cadrul administratiei presedintelui israelian Reuven Rivlin a fost suspendata duminica si sediul presedintiei a fost dezinfectat dupa ce un angajat a fost confirmat cu noul coronavirus, informeaza agentia EFE. ''Sambata, (resedinta oficiala a presedintiei) Beit HaNasi a fost informata…

- Gabriela Firea face un apel catre instituții și entitați private sa adopte programul cu ore diferite de incepere pentru angajați, in așa fel incat sa se evite aglomerarile. ”Masurile noastre se refera la transportul in comun cu autobuze, tramvaie troleibuze. Metroul este sub auoritatea Ministerului…

- Cu o parte dintre angajați care revin la serviciu dupa 15 mai, transportul public de persoane in județ este așteptat sa se desfașoare in alte condiții. Autoritațile au dat un semn minim de reguli, dar implementarea lor, dupa 2 luni de suspendare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat faptul ca Primaria Capitalei va scoate in circulație tot parcul auto al STB, dupa 15 mai. Firea face un apel catre instituții și entitați private sa adopte programul cu ore diferite de incepere pentru angajați, in așa fel incat sa se evite aglomerarile.Citește…

- Primarul Emil Boc a anuntat, marți, ca, dupa iesirea din starea de urgenta, purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie pe transportul in comun din Cluj-Napoca, iar acesta va fi utilizat pana la ora...

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat masurile de relaxare care vor fi luate dupa data de 15 mai. In transportul in comun, accesul va fi condiționat de purtarea obligatorie a maștii sanitare, iar numarul pasagerilor va fi redus la jumatate din capacitatea maxima de transport. Pe langa masurile…