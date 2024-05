Stiri pe aceeasi tema

- Producția de oua in Moldova a inregistrat o scadere in primul trimestru al anului 2024. Comparativ cu aceeași perioada a anului anterior, producția totala de oua a inregistrat o diminuare cu 1,1%, arata datele Biroului Național de Statistica, scrie Bani.md. Principalul motiv al acestei scaderi a fost…

- In 2023 Republica Moldova a inregistrat o productie de circa 1,8 milioane de hectolitri de vin, aflindu-se pe locul 18 in lume intre producatorii de licoarea lui Bahus. Potrivit Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), producția acestei bauturi in Republica Moldova a crescut cu circa 27%…

- Biroul Politici de Reintegrare (BPR) a venit cu o informație privind desfașurarea recensamintului populației și locuințelor in comuna Corjova și-n alte localitați din raionul Dubasari, noteaza Noi.md. "Dat fiind faptul ca in perioada 08 aprilie-07 iulie 2024 in Republica Moldova se va desfașura recensamintul…

- Romania e preferata de straini. Vestea buna e ca numarul turiștilor straini care vin in Romania a crescut in ultimul an. Vestea proasta e ca vin mai puțini decat veneau inainte de pandemie. Iar asta inseamna ca și cheltuielile strainilor sunt mai mici, arata datele Institutului Național de Statistica…

- Femeile din Moldova traiesc mai mult decat barbații, au un nivel de instruire mai inalt, dar caștiga mai puțin. Cel puțin așa arata datele Biroului Național de Statistica, facute publice.

- Discrepanța dintre salariile din sectorul bugetar și cel privat a scazut anul trecut la doar 7,1%, marcand cel mai redus nivel pentru perioada 2016-prezent, conform Institutului de Statistica. Aceasta tendința vine in contextul in care Guvernul, deși sub presiunea sindicatelor, a gestionat cu prudența…

- Comisia administrație publica și dezvoltare regionala a organizat, astazi, audieri publice, in cadrul carora Biroul Național de Statistica s-a expus asupra organizarii și desfașurarii recensamintului populației și locuințelor din Republica Moldova. La discuții au participat deputați, reprezentanți ai…

