Transportatorii și fermierii au intrat in a patra zi de proteste. Guvernul le-a promis ca vor discuta si sambata despre doleantele lor. Vehiculele aduse de protestatari continua sa creeze probleme de circulație la marginea Bucureștiului. Transportatorii au blocat sambata intrari in municipiile reședința de județ Craiova și Alexandria. Ce pretentii au transportatorii si fermierii Liderii […]