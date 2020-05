Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Maramureș vine in sprijinul elevilor care doresc sa participe la pregatirea examenelor naționale. Astfel, in perioada 2-12 iunie, elevii vor beneficia de transport gratuit spre unitatea de invațamant, cu respectarea tuturor masurilor de siguranța. Pentru perioada sus menționata,…

- Elevii vor purta maști de protecție pe durata examenelor și cursurilor de pregatire. In ordinul publicat astazi in Monitorul Oficial nu mai exista excepția de la obligativitatea maștii care ii privește pe elevi și pe studenți, care figura in varianta inițiala a ordinului.

- Elevii si cadrele didactice care vor reveni la scoala pentru pregatirea examenelor nationale vor beneficia gratuit de masti de protectie pe care Guvernul le va distribui prin intermediul inspectoratelor scolare, a transmis premierul Ludovic Orban. Orban a precizat ca achizitia va fi facuta, in sistem…

- Cursurile școlare se reiau miercuri, urmand sa se desfașoare tot in regim online și in urmatoarea perioada. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Scolar din Bucuresti, Roxana Cercel, se reia activitatea activitatea conform programei scolare. „Se reia activitatea in toate scolile conform…

- Cativa tineri elevi ai Colegiului National Vasile Lucaciu din Baia Mare, tineri care fac parte din echipa de robotica ROBOCORNS aflati sub coordonarea doamnei Delia Ciomirtan, au surprins prin gestul lor sincer si total neconditionat. In plina criza epidemica, acesti minunati copii, au donat din munca…

- Ministrul Educatiei a declarat luni seara ca simularile examenelor nationale au fost anulate, fiind inlocuite cu testele de antrenament pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a. „Simularile sunt anulate. Nu mai putem sustine simularile, insa aceste simulari le-am inlocuit cu acele teste de antrenament…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, anunța anularea SIMULARII examenelor nationale. Monica Anisie, ministrul Educatiei, a declarat luni seara ca simularile examenelor nationale au fost anulate, fiind inlocuite cu testele de antrenament pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a. „Simularile sunt anulate.…

- Incepand cu data de 27 februarie, mijloacele de transport in comun ale societatii URBIS Baia Mare vor avea parte de dezinfectie generala in fiecare saptamana. De asemenea, dupa fiecare cursa are loc dezinfectia barelor si manerelor de sustinere. “In scopul realizarii preventive a dezinfectiei mijloacelor…