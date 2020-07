In ziua de 30 iulie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Silvic al Serviciului de Ordine Publica Argeș au depistat pe DN 73, pe raza localitații Darmanești, un autocamion care transporta material lemnos prelucrat sub forma de cherestea, pentru care conducatorul auto a prezentat documente de insoțire a transportului de material lemnos avand inscrisa cantitatea de […] Articolul Transport de lemne cu documente false apare prima data in Observator de Argeș .