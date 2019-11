Transport agabaritic pe ruta Recea ( Jud. Mures) - Bistrita - Siret PTF

Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce segmentele Autostrazii Ungheni-Iasi-Tg. Mures se afla in diferite etape de licitatie pentru refacerea documentatiei sau pentru atribuirea lucrarilor, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat, cu numai cateva zile inainte de schimbarea Guvernului, procedura pentru…

- Ofertele vor putea fi depuse pâna în ianuarie 2020, a anunțat, duminica, ministrul demis al Transporturilor. Acesta a precizat ca acest proiect era deja în programul de guvernare. Autostrada Nordului ar urma sa faca legatura între vama Petea, din judetul Satu Mare, si Suceava,…

- Un transport agabaritic va tranzita județul Suceava, dinspre Bistrița-Nasaud spre vama Siret. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca transportul a plecat in cursul zilei de ieri din localitatea Recea, județul Mureș și cel tarziu pe 9 noiembrie 2019 va ieși…

- Pina pe 9 noiembrie, pe traseul de drumuri naționale care leaga localitatea Recea din Mureș de vama Siret are loc un transport cu depașiri ale dimensiunilor și greutaților rutiere admise in mod normal. Conform unui comunicat remis de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in județul…

- FOTO – Arhiva In perioada 31 octombrie – 9 noiembrie, se va desfașura un transport agabaritic cu depașiri pe ruta Recea – Siret PTF, care va trece și prin municipiul Dej. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, transportul va strabate urmatoarele drumuri: Recea (județul…

- In perioada 31.10.2019 - 09.11.2019, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: Recea (judetul Mures) - DN15 - A3 - DN1 - Turda - DN1 - Cluj (varianta de ocolire Cluj - Est) - DN1C - DEJ - DN17 - Bistrita (varianta de ocolire Bistrita) - DN17 - Vatra Dornei - D17 - Campulung Moldovenesc -…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca pina pe 27 octombrie se desfașoara un transport agabaritic pe ruta Recea, județul Mureș-vama Siret. Traseul include și tronsonul Vatra Dornei-Suceava de pe DN17, șoseaua de centura a Sucevei pe DN17 și tronsonul de pe DN2, pina…

- "Lucrurile sunt tergiversate de mai bine de doi ani. Situatia este cu atat mai ingrijoratoare cu cat, pe langa blocarea realizarii acestor investitii privind utilitatile apa-canal, o serie de municipii si orase din judetul Suceava sunt blocate si cu lucrarile de infrastructura rutiera finantate prin…