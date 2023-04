Transplant hepatic de la donator viu, la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” La Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din București s-a realizat un nou transplant de ficat, medicii precizand ca pacientul, in varsta de 14 ani, este in stare stabila. ”In data de 30 martie, la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, s-a efectuat un alt transplant hepatic la pacient pediatric, ficatul fiind prelevat de la donator viu (familie). (…) In prezent, pacientul in varsta de14 ani se afla la Secția de terapie intensiva, este stabil, detubat, cu analize in limite normale”, se precizeaza in comunicatul unitații spitalicești, citat de Agerpres. Aceasta intervenție chirurgicala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

