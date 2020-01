Stiri pe aceeasi tema

- Noul reprezentant special al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru procesul de reglementare transnistreana, ambasadorul Thomas Mayr-Harting, intreprinde incepand de marti o vizita in Republica Moldova, in timpul careia va purta discutii cu oficiali moldoveni si cu reprezentanti…

- Ucraina se opune federalizarii Republicii Moldova, este impotriva oricarei „autonomii largite” pentru regiunea transnistreana a Moldovei, se impotriveste prezentei trupelor ruse in regiune. In general, Ucraina se opune impunerii pentru Republica Moldova a unui model avantajos pentru Rusia, inclusiv…

- Pretinsul ministru de externe al regiunii transnistrene, Vitali Ignatiev, se va intalni, in premiera, cu vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea. Intrevederea va avea loc astazi, la sediul misiunii OSCE din Chisinau.

- În viitor ar putea fi constituita o zona economica libera între Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost facut de premierul Ucrainei, Oleksiy Honcharuk, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Republicii Moldova Ion Chicu. La Kiev, șeful Guvernului moldovean a fost…

- CHIȘINAU, 13 dec - Sputnik. Purtatorul de cuvant al diplomației ruse, Maria Zaharova, a fost intrebata daca Moscova se va implica mai activ in procesul de reglementare a conflictului transnistrean, avand in vedere ca in 2019 procesul de negocieri a intrat in impas. Reprezentantul Ministerului…

- Ion Ceban , noul primar din Chișinau, a desfașurat o vizita oficiala la Moscova, unde s-a intalnit cu Dmitri Kozak, reprezentantul special al preșdinelui Rusiei pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice. „In legatura cu vizita mea de lucru la Moscova, am avut o intrevedere cu viceprim-ministrul,…

- "Pe parcursul ultimilor ani, s-au ratat multe (oportunitati). Va spun sincer, nu sunt convins ca acest lucru a fost in favoarea tarii voastre, ca v-a adus anumite oportunitati suplimentare. Dimpotriva, mai degraba acesti ani au fost irositi. Sper ca acum putem recupera oportunitatile ratate', a declarat…

- Familia lui Igor Dodon și cea a liderului gruparii separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski au serbat ieri împreuna la Tighina „Ziua unitații naționale”, sarbatoare naționala în Federația Rusa. Dodon scrie pe pagina sa de Facebook ca cele…