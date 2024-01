Stiri pe aceeasi tema

- ”Nokian Tyres continua sa faca angajari pentru noua unitate de productie din Oradea, judetul Bihor. Pentru anul 2024 sunt disponibile aproximativ 350 de posturi, dedicate atat managerilor, cat si operatorilor din zona de productie. Cu totii vor avea sansa de a lucra in cadrul primei fabrici cu zero…

- Grupul nemțean COMES, specializat in echipament tehnologic sub presiune, anunța finalizarea unei noi investiții strategice pentru producția industriala locala. Fabrica opereaza acum un valț hidraulic performant unicat in țara pentru indoire de table la dimensiuni și grosimi foarte mari. Aceasta noua…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Dezvoltatorii au in construcție in Romania proiecte industriale și logistice care insumeaza mai mult de jumatate de milion de metri patrați, cu termen de livrare pana la finalul anului viitor, aproape 60% din aceasta suprafața fiind deja preinchiriata. Reducerea proiectelor…

- Unul dintre cele mai mari grupuri de industrie auto din lume, Stellantis, investeste aproximativ 20 de miliarde de forinti (52,2 milioane de euro) in aiMotive Informatikai Kft., un start-up din Ungaria pe care l-a achizitionat anul trecut si care se ocupa de tehnologia de conducere autonoma; investitia…

- Compania CFR SA anunța ca in perioada 30 octombrie-2 noiembrie vor continua lucrarile in zona stației Cosmești, iar calatorii din 12 trenuri care circula intre Tecuci și Barlad vor fi transbordați cu mijloace auto.

- Actiunile grupului Alphabet au scazut miercuri cu 9% cel mai mult din ultimul an, pana la 126,51 dolari pe unitate, dupa ce veniturile diviziei Google Cloud a companiei au ratat estimarile analistilor, transmite CNBC.Titlurile Alphabet se indreapta spre cea mai puternica scadere intr-o singura zi…

- Cum arata hotelul Barbie din Asia Hotelul Grand Hyatt Kuala Lumpur din Malaezia este cunoscut drept hotelul Barbie . Compania care a deschis acest hotel a colaborat cu Mattel pentru a realiza o locație roz, inspirata din casa legendarei papuși. Fiecare camera de pe etajul roz are o tema anume, fiecare…

- Prin exprimarea opiniei tale poți influența traseul viitorului Drum Expres Baia Mare – Dej. Compania de Drumuri a lansat o dezbatere publica, pana in 22 octombrie, pentru selectarea celui mai avantajos traseu pentru acest drum de mare viteza. „Personal susțin cu tarie ca traseul albastru, cel care urmarește…