Stiri pe aceeasi tema

Arad border police officers from the Border Crossing Point (PTF) Nadlac II detected 19 citizens from Syria, Iraq and Bangladesh who tried to illegally cross the border into Hungary, hidden in two means of transport, told Agerpres.

Politistii de frontiera de la Nadlac II, judetul Arad, au prins 29 de migranti, din diferite state, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR incarcat cu mobila, potrivit news.ro

Aproape 50 de tone de deseuri, imbracaminte, incaltaminte, mobilier si saltele uzate au fost oprite la intrarea in tara, la puncte de trecere a frontierei din vestul tarii. Politistii de frontiera de la Bors II, judetul Bihor, si Nadlac II, judetul Arad, impreuna cu lucratori din cadrul Comisariatelor…

Peste 47 de tone de deșeuri au fost oprite la Frontierele Bors II si Nadlac II, a informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera din Oradea. Trei automarfare conduse de catre trei cetateni romani transportau imbracaminte, incaltaminte, mobilier si saltele uzate de la diferite societati comerciale…

Arad border police on Friday night caught 17 migrants of African and Asian origin as they attempted to illegally cross into Hungary hidden in plastic boxes transported by a truck that was in for customs clearance at the Nadlac II Border Crossing Point, told Agerpres.

Nine migrants from India and Afghanistan were caught by the Arad border police attempting to leave the country illegally, hidden in two trucks with goods, both checked at the Nadlac II border crossing point, told Agerpres.

Primele convoaie cu tehnica militara franceza pentru Grupul de lupta NATO a ajuns, duminica, in Romania. Acestea a intrat in țara pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac din judetul Arad. Convoiul cu transportatoare blindate a intrat in tara duminica seara, pe la vama Nadlac și este destinat Grupului…

Primul convoi cu tehnica militara franceza constand in transportoare blindate, in vederea completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de lupta al NATO (Battle Group Forward Presence- BGFP) dislocat in Cincu, va intra duminica in Romania, in jurul orei 21.00, prin punctul de trecere a frontierei Nadlac,…