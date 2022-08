Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, polițiștii rutieri din Mureș au testat 108 conducatori auto cu aparatul etilotest și 12 cu aparatul DrugTest, rezultatele acestora din urma indicand valori negative. Aceste activitați au avut ca scop prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, dar și asigurarea…

- Este perioada concediilor si a vacantelor la mare. Peste 70 de mii de turisti se estimeaza ca sunt pe litoral, in acest final de saptamana. Romanii prefera statiunile din sudul litoralului- dupa cum transmite din Constanța, Sorin Cealera: Chiar daca destinațiile externe sunt mai accesibile decat in…

- Transilvania Bike Trails Race (TBT Race) se va desfașura anul acesta in perioada 11-15 august, un concurs MTB cu startul și finișul la . Scopul acestuia este promovarea satelor sasești și a rețelei de trasee de bicicleta ce leaga satele sasești din zona Tarnava Mare cu Sighișoara și promovarea locurilor,…

- Weekend-ul trecut, in Baia Sprie, a avut loc cel mai mare campionat de skandenberg la nivel național și anume Campionul Campionilor, concurs care a avut drept scop descoperirea celui mai puternic sportiv din skandenbergul romanesc. Concursul a avut loc in Maramures-Baia Sprie, locul unde s-au intalnit…

- Duminica la El Paso, Spania, s-a desfașurat Campionatul European de Alergare Montana. In cursa senioarelor, din echipa ce a reprezentat țara noastra, a facut parte și atleta CSM Sighisoara, Madalina Florea. Aceasta a reușit o cursa extraordinara și a trecut linia de sosire pe locul 2, reușind sa devina…

- Zeci de mii de credincioși sunt așteptați anul acesta la pelerinajul de Rusaliile Catolice de la Șumuleu Ciuc, considerat cel mai mare de acest fel din Europa Centrala si de Est. Manifestarile religioase vor debuta in aceasta seara iar forțele de ordine vor fi la datorie. Peste 700 de jandarmi, polițiști…

- Din 15 zile libere legale in tot anul 2022, conform Codului Muncii, trei pica in luna iunie. In luna iunie vor fi trei zile libere legale așa cum sunt definite ele in lege, insa doar doua vor pica in timpul saptamanii, iar una va fi duminica. Astfel, 1 iunie (Ziua Copilului) pica miercuri, in timpul…