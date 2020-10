De la „alege oaia”, Ministerul Agriculturii a ajuns la transhumanța carpatica: oieritul revine in atenția ministerului, ce anunța ca a finalizat procesul de inscriere a „transhumanței carpatice” in Inventarul național al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial. Printr-un comunicat de presa, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale saluta finalizarea procesului de inscriere a elementului cultural „Transhumanța carpatica”, parte a vieții pastorale tradiționale, in Inventarul național al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial. Inscrierea in Patrimoniul Cultural Imaterial Național…