Stravechiul obicei al transhumanței , adica stramutarea sezoniera a turmelor, a fost inclus in patrimoniul mondial UNESCO.Dosarul multinational ”Transhumanta, stramutarea sezoniera a turmelor”, depus de zece tari, intre care si Romania, a fost inscris pe Lista reprezentativa a patrimoniului cultural imaterial al umanitatii a UNESCOTranshumanța a demonstrat rolul excepțional pe care deplasarea sezoniera a turmelor intre zonele de munte și cele de campie il are in protejarea mediului și in special a biodiversitații pașunilor montane. „Transhumanta contribuie la incluziunea sociala, consolidand…