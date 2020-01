Transgaz, precizări despre asigurarea cu gaze naturale din import în perioada de iarnă 2019-2020 Ca urmare a declarațiilor aparute in presa cu privire la discrepanțele intre capacitatea de import pe care o are Romania, așa cum apare in sistemul european și cea declarata public de catre MEEMA și Transgaz, compania face o serie de precizari: Capacitatea ferma pusa la dispoziție de catre Transgaz pe toate punctele de interconectare cu OTS adiacenți este de 44,2 mil mc/zi, Pe direcția Ucraina-Romania, capacitatea ferma in PI Isaccea1-Orlovka1 este de aprox.18,8 mil mc/zi,Pe direcția Bulgaria -Romania capacitatea ferma in PI Kardam (reverse flow) este de aprox.15,7 mil. mc/zi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

