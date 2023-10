Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz atrage atentia cu privire la existenta unor atacuri de tip phishing asupra companiei. Conform unui comunicat remis, vineri, Agerpres, site-urile web implicate in aceste actiuni utilizeaza fara permisiune imaginea Transgaz, a reprezentantilor…

- Reprezentantii Hidroelectrica atrag atentia asupra unor noi tentative de fraude onlineReprezentantii Hidroelectrica atrag atentia asupra unor noi tentative de fraude online, prin anunturi cu primisiuni exagerate de castiguri din tranzactionarea actiunilor companiei si fac o serie de recomandari pentru…

- ”Societatea Vrancart SA informeaza actionarii si investitorii cu privire la semnarea, in data de 27.09.2023, a unui Contract de Finantare cu Ministerul Energiei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR – Componenta 6. Energie), in vederea dezvoltarii Proiectului “Construire Parc Fotovoltaic…

- American Restaurant System SA, ce opereaza in Romania brandurile Pizza Hut si Pizza Hut Delivery, va intra intr-o etapa de intensificare a procesului de eficientizare a activitatii care include si inchiderea a 13 restaurante Pizza Hut intr-o perioada de aproximativ 6 luni, informeaza compania printr-un…

- Grupul Bittnet, grup de companii listat pe piata principala a BVB, a raportat in primul semestru venituri consolidate de 146 milioane lei, cu 110% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent. Pierderea bruta a fost de 5,4 milioane lei, fata de o pierdere de 1,4 milioane lei in prima parte a…

- Electromagnetica a obtinut in primul semestru al acestui an un profit net de 8,4 milioane lei, fata de un rezultat de 17,9 milioane lei in perioada similara din 2022, conform raportului transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.Compania mentioneaza ca, desi valoarea cifrei de…

- Mandatul de director general al lui Misa Popic la Romaero a fost prelungit cu cinci luni de catre Consiliul de Administratie, potrivit unui raport al companiei remis marti Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Prin decizia nr. 14/24.07.2023, Consiliul de Administratie al Romaero a decis acordarea unui…