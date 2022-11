Stiri pe aceeasi tema

- In ediția cu numarul 9, din data de 5 noiembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Feli și Nicolai Tand s-au transformat in Aqua și au interpretat piesa „Barbie Girl”. Cei doi concurenți ai emisiunii au facut un show de senzație și au avut o transformare spectaculoasa. Iata cum au fost…

- Emi și Cuza au adus doza de energie in ediția de astazi a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 18. Cei doi s-au transformat in Little Richard și au facut un show de proporții, cantand cu multa energie una dintre cele mai apreciate melodii ale artistului. Iata ce au spus jurații despre prestația celor…

- Feli și Nicolai Tand au trecut, in aceasta seara, printr-o transformare spectaculoasa la Te cunosc de undeva - Sezonul 18. In ediția cu numarul șase a emisiunii, cei doi concurenți au facut un show incendiar și au reușit sa ii faca pe jurați sa exclame: „Am trait s-o vad și p-asta!”. Cei doi s-au transformat…

- Cuza și Emi au interpretat piesa ”Blurred lines”. S-au transformat in Robin Thicke și Pharrell și au impresionat jurații in ediția cu numarul șase, din data de 15 octombrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Cum au comentat jurații prestația lor.

- In ediția a cincea a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 18, Feli și Nicolai Tand s-au transformat in Roxette și au interpretat piesa „How do you do”. Cei doi concurenți au facut un show incendiar. Iata cum a ieșit momentul lor!

- Connect-R și Shift s-au transformat in The Wheater Girls și au facut un show incendiar. Au cantat piesa "It's Raining Men" in cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Connect-R și Shift s-au transformat in James Brown și au cantat piesa „It's a man's man' man's world” in cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat publicul in picioare in a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18. S-au transformat in Pindu și Lora și au interpretat piesa „Un trandafir crește la firida me.” Ce au spus jurații despre momentul celor doi.