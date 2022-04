”Numarul transferurilor din diaspora catre Romania va creste cu aproximativ 15% in luna aprilie, in comparatie cu luna anterioara”, potrivit estimarilor companiei de transferuri internationale de bani TransferGo. Un studiu realizat de TransferGo a relevat ca motivul principal pentru care romanii din diaspora trimit in mod regulat bani in tara este acela de a-si sustine familia si rudele ramase acasa – in proportie de 70%, in vreme ce pentru 25% dintre romani scopul este de a economisi intr-un cont din Romania. “Multi romani din diaspora vor relua traditia de a petrece Pastele in Romania datorita…