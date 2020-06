Transfagarasanul se deschide circulatiei, miercuri, 01 iulie, ora 8:00.

Stiri pe aceeasi tema

- "Miercuri, 01 iulie 2020, incepand cu ora 8:00, circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada (km 104+000 – km 130+800), se va deschide pentru toate categoriile de autovehicule, in intervalul orar 07:00-21:00. Pentru siguranta participantilor la trafic, circulatia rutiera…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca, miercuri, incepand cu ora 8:00, circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada, se va deschide pentru toate categoriile de autovehicule. Circulatia pe timpul noptii va fi in continuare restrictionata.…

- Circulația rutiera pe Transfagarașan, intre Piscul Negru și Balea Cascada, se va deschide pentru toate categoriile de autovehicule incepand din 1 iulie, doar in intervalul orar 07:00 – 21:00, potrivit...

- Circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada, se va deschide pentru toate categoriile de autovehicule incepand din 1 iulie, insa va fi permisa doar in intervalul 7:00-21:00, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit sursei…

- Miercuri, 1 iulie, incepand cu ora 8:00, circulația rutiera pe Transfagarașan, intre Piscul Negru și Balea Cascada, se va deschide pentru toate categoriile de autovehicule, in intervalul orar 7:00-21:00, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Pentru siguranța participanților…

- "Miercuri, 01 iulie 2020, incepand cu ora 8:00, circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada (km 104+000 – km 130+800), se va deschide pentru toate categoriile de autovehicule, in intervalul orar 07:00-21:00. Pentru siguranta participantilor la trafic, circulatia rutiera…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat, marți, ca circulația pe Transfagarașan va fi deschisa incepand din 1 iulie, de la ora 8.00, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al CNAIR, circulația rutiera pe Transfagarașan, intre Piscul Negru și Balea Cascada (km…

- Deszapezirea pe Transfagarașan a fost reluata dupa incalzirea vremii. Drumarii anunța ca Transfagarașanul se deschide de 1 iulie, potrivit Mediafax.Conform DRDP Brașov, in zona se lucreaza cu toate forțele pentru ca totul sa fie in gata pana la 1 iulie. Atunci se va deschide in mod…