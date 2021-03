TRANSELECTRICA, șir interminabil de abateri și nereguli Modul de administrare a patrimoniului operatorului național de transport energie electrica - CNTEE Transelectrica SA - nu a fost in concordanța, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevazute in actele normative prin care a fost inființata entitatea și nu a respectat, sub toate aspectele, principiile legalitații, regularitații și economicitații, se arata intr-un raport al Curții de Conturi. Ministrul Voiculescu demonteaza o minciuna rostogolita de PSD-iști Transelectrica, deținuta de statul roman, a prezentat in situațiile financiare incheiate la 31.12.2019,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetat sub control judiciar intr-un dosar in care ar fi santajat niște jurnalisti, fostul sef al societatii de Piete din Timisoara ar putea fi acuzat si de santajarea unei foste subalterne. Nasleu a fost inregistrat spunandu-i femeii ca „o sa apara in ziar ca este o curva”, noteaza Ralitatea Plus.…

- Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) se extinde in Transilvania, lansand sucursala de la Cluj, condusa de antreprenoarea Sigina Luca, cu o experiența de business de peste 15 ani, in prezent președintele unui grup de firme din care face parte și Luna Cleaning, firma inființata…

- Raportul Curții de Conturi pe anul 2019 releva mai multe nereguli la Academia Romana, instituția recunoscuta ca fiind simbolul spiritualitații romanești. Conform documentului, nu s-au incasat venituri din activitațile economice, nu s-au calculat penalitați, nu au fost respectate prevederile legale in…

- Șoferița de 56 de ani care a provocat sambata accidentul din cartierul bucureștean Andronache, soldat cu moartea a doua fetițe aflate pe trotuar au murit strivite de mașina, avea alcoolemia la limita dintre penal și contravențional, potrivit surselor G4Media.ro. In urma testarii la INML, s-a stabilit…

- Ministrul a explicat ca are opt consilieri si a precizat ca este o diferenta intre consilierii onorifici, care fac voluntariat, si cei platiti, transmite News.ro. SURSE: Percheziții la zeci de firme și instituții publice apropiate de Darius Valcov „Asta e o minciuna gogonata tipica PSD. Am…

- Dorin Tudora a mai fost director general al Conpet intre iunie 2010 si iulie 2012. El este director general adjunct al companiei din februarie 2020. ”Consiliul de Administratie a numit pe Dorin Tudora in functia de director general provizoriu incepand cu data de 5 februarie 2021, pana la finalizarea…

- Stelian Ion nu vrea doar desființarea SIIJ și acceptarea in instanța a interceptarilor facute de SRI, ci schimbari majore in Constituția Romaniei! Noul ministru al Justiției este deranjat de numarul de mandate pe care le pot obține aleșii locali, dorind o limitare a lor, precum și modul in care sunt…

- Modul in care sunt cheltuiți banii publici, prin intermediul administrațiilor locale, sunt in atenția Curții de Conturi, care face controale in acest sens. TurdaNews va prezinta ce a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!