- Drumurile naționale din județ, intreținute de secția Drumuri Naționale Bacau, au fost peticite anul acesta cu sume considerabile. Banii, milioane de lei, au fost cheltuiți fie pe mixtura asfaltica, fie pe lucrari de intreținere sau plombari. ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ziarul Unirea Reabilitarea viitorului spital din Zlatna, mai aproape de realitate! Contract de 8 milioane de lei, atribuit unei firme din județul Sibiu Recent, Primaria Zlatna a incheiat contractul pentru desfasurarea lucrarilor de modernizare a cladirii unde va functiona spitalul orasenesc, respectiv…

- Polițiștii fac miercuri 30 de percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite de inșelaciune, in București și in județele Ilfov, Prahova, Galați, Calarași, Teleorman și Arad. Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii și procurorii fac 30 de percheziții la domiciliile a 17…

- Polițiștii fac miercuri dimineața 12 percheziții in București, Dambovița și Argeș, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in domeniul serviciilor de protecție și paza. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 4 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii fac miercuri dimineața…

- In urma cu cinci saptamani, ministrul Nelu Tataru a solicitat Corpului de Control sa faca o ancheta interna cu privire la derularea contractului, dar rezultatul este tinut la secret. O alta ancheta a fost demarata de Directia Nationala Anticoruptie: oficialii Ministerului Sanatatii ar fi favorizat firma…

- Nu mai joaca de 7 luni, dar a incasat un bonus de 10 milioane de euro! Este vorba de mijlocașul Mesut Ozil de la Arsenal Londra. Germanul are cel mai mare salariu la club, 1,6 milioane de euro pe luna și a refuzat recent sa paraseasca gruparea londoneza.

- O platforma online folosita de milioane de elevi din SUA a picat marți, in prima zi de școala. Probleme asemanatoare au intampinat și alte platforme folosite in sistemul de educație online al americanilor.Pandemia a mutat scoala in mediul online, dar acesta nu pare a fi pregatit. Platforma…

- Statul roman se chinuie de cateva luni sa recupereze 4 milioane de euro, platite ca avans pentru achizitia de ventilatoare mecanice pentru bolnavii de COVID-19, unor firme din Coreea de Sud si Elvetia, care nu au livrat nici macar un ventilator nici pana in ziua de astazi, desi au incasat banii. In…