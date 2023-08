Transelectrica angajează șefi Transportatorul național de energie Transelectrica a publicat luni, pe pagina sa de internet, un anunț de recrutare pentru poziția de membru in Consiliul de Supraveghere al companiei. Sunt vizate 7 posturi de membru in Consiliul de Supraveghere, iar procesul de recrutare și selecție are loc, teoretic, in baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Candidații vor trebui sa treaca prin mai multe etape pana la selecția finala. Vezi care sunt candidații eligibili. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

