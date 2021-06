Stiri pe aceeasi tema

- A nins in prima zi de vara pe DN 67 C Transalpina, șoseaua aflata la cea mai mare inalțime din Romania. Circulația pe DN 67 C, intre Ranca și Obarșia Lotrului, este inchisa, iar autoritațile spera sa redeschida traficul pana la sfarșitul acestei luni, informeaza Alba24. „Chiar daca pe Transalpina, la…

- Adept al „statului paralel”, ministrul Drula dorește sa fie creatorul unei „infrastructuri paralele”. In 2016, in vremea in care Cioloș guverna tehnocrat Romania atat de bine incat PSD a caștigat detașat alegerile, se inființa Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Catalin…

- Stratul de zapada de pe DN 67C – Transalpina, este inca destul de mare, chiar daca teoretic este primavara, pe marginile drumului, zapada atingand aproximativ un metru, iar utilajele de deszapezire au fost trimise la fața locului. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a postat…

- VIDEO| Zapada de peste 1 metru, pe Transalpina: Locul unde primavara inca nu a luat locul iernii Stratul de zapada de pe Transalpina, este inca destul de mare, chiar daca teoretic este primavara, pe marginile drumului, zapada atingand aproximativ un metru, iar utilajele de deszapezire au fost trimise…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca de joi, de la ora 20.00, se va inchide circulația pe podul peste raul Arieș, din Turda, unde vor fi efectuate lucrari de reparații, potrivit mediafax.ro. Potrivit CNAIR, traficul rutier se va desfașura deviat…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit, pe timpul nopții trecute, cu mai multe utilaje de deszapezire, pe DN 67C – Transalpina. Se acționeaza in continuare cu utilaje de deszapezire pe toate sectoarele de drumuri naționale și autostrazi administrate de CNAIR…

- VIDEO| TROIENE de zapada pe Transalpina. CNAIR intervine cu utilaje pentru deblocarea drumurilor Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a intervenit, pe timpul nopții, cu mai multe utilaje de deszapezire, pe DN 67 C, cunoscut de asemenea drept și Transalpina. Drumul a fost complet…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a semnat luni contractele de concesionare pentru 20 de ani pentru utilarea, operarea si intretinerea spatiilor pentru servicii aflate pe rutele Nadlac - Sibiu (A1), Pitesti - Bucuresti (A1) si Cernavoda - Constanta (A2), anunța news.ro.…