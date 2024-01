Stiri pe aceeasi tema

- In atenția publicului calator, care utilizeaza traseele 2, 2b, 3, 22, 11, 11b și 28: Stimați calatori, Va aducem la cunostința ca incepand cu data de 08.01.2024, stația de autobuz “Carrefour” se desființeaza și se va muta cu 20 m catre raul Buzau(pod Maracineni) conform schiței alaturate. Tot cu aceasta…

- Un fir de contact este rupt intre Predeal și Timișu de Sus, anunța CFR SA. Trenul IR 1645 București Nord -Brașov - Tg. Mureș urmeaza sa fie remorcat pana in stația Brașov cu o locomotiva diesel.Un fir de contact este rupt intre Predeal și Timișu de Sus, anunța CFR SA, care transmite ca intervine…

- Gruparea Hamas a revendicat responsabilitatea pentru incidentul din stația de autobuz de la Ierusalim in urma caruia au murit cel puțin trei persoane și altele sunt in stare grava la spital. Doi barbați au tras in oamenii din stație inainte de a fi impușcați de civili inarmați.Hamas a revendicat…

- In atenția publicului calator Va aducem la cunostința ca pe perioada lucrarilor la infrastructura de pe B-dul Republicii, stația Gara Tohaneni va fi suspendata pentru traseele 11, 3, Z112, Z111, Z117B, Z114 și 11B. Traseul 11 va avea capat de line vis-a-vis, in stația Gara, celelalte trasee vor opri…

- Din cauza viscolului puternic și a precipitațiilor abundente, autoritațile au decis urmatoarele restricții de circulație pe drumurile naționale din județ, comunica Direcția Regionala de Drummuri și Poduri Buzau: Ora 6.30: restricție de 3,5 tone pe DN 2, sectorul cuprins intre Maracineni și Rm. Sarat…

- Metrorex anunta, miercuri dimineata, ca s-a produs o defectiune la o geanitura in statia Tineretului, circulatia derulandu-se in sistem pendula intre Eroii Revolutiei si Piata Unirii 2.”Metrorex informeaza ca, astazi, 15 noiembrie 2023, in jurul orei 7:15, pe Magistrala 2 la statia de metrou Tineretului…

- Romanii au parte de o noua stație de metrou. Aceasta se numește Tudor Arghezi și va circula pe Magistrala M2 Berceni-Pipera. La ce ora se deschide statia de metrou Tudor Arghezi, pe 15 noiembrie? Evenimentul va avea loc miercuri, 15 noiembrie, conform Primariei Sectorului 4. Noua stație de metrou Tudor…

- Ultrașii celor de la FCSB au pus la cale o scenografie spectaculoasa pentru derby-ul cu Rapid, care va incepe la ora 20:30. Peste 40.000 de oameni sunt așteptați la meciul din aceasta seara dintre FCSB și Rapid, derby-ul etapei 15 din SuperLiga. Un mesaj rostit de crainic cu aproximativ 40 de minute…