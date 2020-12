Tramvaiul de poveste - unul de epocă - va circula prin București de Crăciun „Tramvaiul de Poveste”, un model de epoca din parcul STB SA, ornamentat si luminat, va circula pana in 26 decembrie, in intervalul orar 16.00 - 21.00, pe un traseu dedicat din centrul Capitalei, relateaza News.ro. "Intr-un an dificil, cu multe schimbari si situatii neprevazute, ne dorim, mai mult ca oricand, sa colindam Bucurestiul in haine de sarbatoare pentru a mentine viu spiritul Craciunului in vremuri greu incercate. Astfel, dorim sa le reamintim calatorilor nostri cat de important este sa fim mai buni, mai generosi si mai empatici cu cei din jurul nostru atat in aceasta perioada,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

