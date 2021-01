Stiri pe aceeasi tema

- Un grup infractional specializat in falsificarea de moneda straina si trafic de droguri de risc si de mare risc a fost destructurat de procurorii si politistii din Brasov. Membrii gruparii se pregateau sa puna in circulație suma de 50.000 de euro, compusa din bancnote falsificate. La perchezitiile,…

- Aproape 30 de percheziții au avut loc, miercuri dimineața, in Brașov, Craiova, Ploiești și pe raza judetului Alba, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de falsificare de moneda, punerea in circulație de valori falsificate, deținere…

- Ziarul Unirea FOTO| Autocar plin cu pasageri, in FLACARI pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Trafic restricționat pe o banda Un autocar in care se aflau 44 de pasageri a luat foc in dimineața zilei de marți, pe autostrada A1, pe sensul de mers Sebeș-Sibiu. La fata locului s-au deplasat pompierii din Miercurea…

- F. T. Procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Brasov au dispus reținerea a patru indivizi, suspectati de savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc. Potrivit unui comunicat al institutiei,…

- DN1 este aproape blocat de mașinile cu turiști care pleaca din stațiunile de pe Valea Prahovei. Duminica, dupa pranz, coloanele de mașini se intind pe distanțe mari intre Brașov și Ploiești, pe ambele...

- Din primele date, in timp ce se afla la volanul unui autoturism pe DN1B, in afara localitatații Merei, pe sensul de mers Buzau catre Ploiești, un buzoian de 31 de ani a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara care se deplasa pe sensul opus de mers. Ulterior autoturismul condus de un șofer de…

- Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 6 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani, intr-un dosar in care este acuzat de procurorii DNA Ploiesti ca a cerut 400.000 de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la conducerea…

- Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 6 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani, intr-un dosar in care este acuzat de procurorii DNA Ploiesti ca a cerut 400.000 de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la conducerea…