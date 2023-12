Stiri pe aceeasi tema

- SN Nuclearelectrica SA si Framatome au anuntat semnarea unui acord de cooperare pentru a explora posibilitatea producerii izotopului medical Lutetium-177 la centrala nuclearo-electrica de la Cernavoda. Lutetium-177 este utilizat pentru o varietate de tratamente pentru cancer.Potrivit unui comunicat…

- Migrarea dentara este un fenomen care afecteaza mulți oameni, insa nu i se acorda importanța cuvenita. Dar te-ai intrebat vreodata cu ce riscuri este asociata migrarea dentara? In acest articol, vei descoperi diferite aspecte ale migrarii dentare, mai exact impactul potențial asupra sanatații generale.…

- In cadrul evenimentului organizat de Renew Europe și USR: „O paradigma liberala pentru modernizarea Romaniei – 10 ani mai tarziu. Starea democrației in Romania: o viitoare problema pe agenda UE?”, președintele USR, Catalin Drula, a vorbit despre problemele grave privind starea democrației, independența…

- Energy Ministry: Unit 1 of Cernavoda nuclear power plant resynchronided to national gridUnit 1 of the CNE Cernavoda nuclear-power plant was resynchronised to Romania's electricity grid on Sunday and on Monday it is scheduled to operate at nominal power, according to the Energy Ministry, told Agerpres.…

- A fost furtuna de cod rosu pe litoral, cea mai puternica inregistrata vreodata la malul marii. De la nord la sud litoralul e ravasit complet. Cel mai grav e in orasul Constanta, unde ciclonul a lovit cu toata forta: copaci cu radacina de doi metri au fost smulsi din pamant, zeci de cladiri au ramas…

- Vremea a facut ravagii, in acest weekend, in Romania. Peste 3.300 de pompieri au intervenit in 16 județe, unde furtunile și ninsorile viscolite au facut prapad. Peste 130 de copaci au fost doborați de rafalele de vant. A nins neintrerupt in mai multe județe, iar unii șoferi surprinși nepregatiți și-au…

- ”SRI a luat chiar din dimineata zilei de 7 ocotmbrie masuri de precautie, in sensul in care a fost intarita paza pe aeroporturi, in special pe Henri Coanda, a fost intarita paza in jurul sinagogilor, a Ambasadei Israelului si binenteles ca sunt luati sub observatie si acolo unde sunt multi palestinieni,…