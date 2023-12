”Trăiască sarmalele!” Român prins într-un aeroport din străinătate cu sarmale congelate în bagajul de mână O tanara de origine romana din Canada a povestit, intr-un clip postat pe TikTok, cum tatal ei, un roman caruia ii plac foarte mult sarmalele, a fost oprit de autoritați la aeroport, pentru ca avea sarmale congelate in bagajul de mana. ”Tatal meu este roman, dureros de roman, aș putea spune. Și acesta este primul an in care familia mea chiar vine sa ma viziteze in Toronto. Avem o tradiție de Craciun, in loc sa mancam curcan in ziua de Craciun, mama face lasagna pentru ca este italianca. Iar tatal meu face sarmale, care sunt un fel de mancare foarte romaneasca, est-europeana. Tatal meu este foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

