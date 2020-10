Stiri pe aceeasi tema

- Traian Ogagau va fi oficial noul primar al orașului Sangeorz-Bai. Judecatoria Nasaud a validat mandatul acestuia. Judecatoria Nasaud a validat mandatul primarului ales al orașului Sangeorz-Bai, Traian Ogagau. Oficial, Ogagau va fi primarul orașului-stațiune in perioada 2020 – 2024. „V A L I D A T pentru…

- A fost constatata incetarea de drept a mandatului de primar al orașului Sangeorz-Bai al lui Ogagau Traian, a anunțat Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. „Astazi, 14 octombrie, a fost emis Ordinul de Prefect nr. 252 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de primar al lui Traian Ogagau…

- A fost constatata incetarea de drept a mandatului de primar al orașului Sangeorz-Bai al lui Ogagau Traian, a anunțat Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. „Astazi, 14 octombrie, a fost emis Ordinul de Prefect nr. 252 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de primar al lui Traian Ogagau…

- Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, a fost depistat pozitiv cu CoVid-19. Anunțul a fost facut chiar de el pe pagina sa de Facebook. „Chiar daca v-am obișnuit cu vești bune, astazi vin cu una in ton cu vremurile. Tocmai am primit rezultatul testului și, din pacate, ma alatur…

- Un copil de 12 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost acroșat de un autoturism, pe DJ 172D, in localitatea Ilva Mica. Baiatul circula pe bicicleta. In aceasta seara, pe drumul județean 172D, pe raza comunei Ilva Mica a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea unui minor. Conform primelor date,…

- In urma ultimei ședințe de Consiliu Local a aleșilor din Sangeorz Bai, primarul Traian Ogagau vine cu acuzații dure la adresa catorva dintre aceștia. Este vorba de trei dintre cei care au fost aleși in anul 2016 pe lista Partidului Național Liberal, in echipa actualului edil al orașului-stațiune. Traian…

- Incepand cu data de 18 septembrie, scenariul de funcționare se schimba in trei unitați de invațamant din județul Bistrița-Nasaud, informeaza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Intr-un comunicat de presa, CJSU precizeaza ca a adoptat Hotararea nr. 24/17.09.2020, care cuprinde cateva…

- Un tanar din comuna Ilva Mare a fost arestat preventiv pentru talharie calificata, dupa ce a agresat un barbat și i-a furat cateva sute de lei. Polițiștii din Secției 7 Poliție Rurala Sangeorz-Bai au dispus, miercuri, reținerea pentru 24 de ore a unui tanar de 20 de ani, din Ilva Mare, pe care il cerceteaza…