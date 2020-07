Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu va intra in competitia pentru primaria generala, in cazul in care PNL si USR nu fac alianta cu PMP. Si nu vor face. Basescu va rupe din voturile lui Nicusor Dan, la fel cum fostul sau rival, Victor Ponta, va rupe din voturile Gabrielei Firea. Ludovic Orban ar vrea alianta…

- Traian Basescu spune ca lucrurile sunt tranșate, PMP nefiind dorit în alianța dreptei pentru București, astfel ca va avea candidați proprii la Primaria Capitalei și la primariile de sector, pentru ca "nu este un partid de milogi". Întrebat despre candidatura sa la Primaria București,…

- Fostul presedinte al Romaniei, europarlamentarul PMP Traian Basescu, a declarat ca nu este decis in privinta candidaturii sale la Primaria Generala a Capitalei, dar, daca va fi nevoie, va candida, totusi. Basescu spune ca decizia va fi luata in functie de formarea aliantelor politice.

- Fostul președinte, Traian Basescu, a declarat ca daca lucrurile pe partea dreapta a politicii in privința candidaturii la Primaria Capitalei nu se vor clarifica, este dispus sa candideze din partea PMP. Basescu considera ca liderul Pro Romania, Victor Ponta, nu are nicio șansa in fața Gabrielei Firea…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei și candidatul PSD pentru un nou mandat la Primaria București, face acuzații extrem de grave. Firea susține ca e intimidata, cu scopul de a renunța la candidatura.Citește și: Povestea cu SUPRA AGLOMERAREA secțiilor de ATI cu bolnavi de coronavirus, aruncata…

- Pana la alegerile locale au mai ramas trei luni de zile, dar relatiile dintre partide raman in continuare intr-o zona crepusculara. De la opiniile diferite pana la divergente care pot conduce la o ruptura totala in cele mai multe cazuri nu este decat un pas. Daca rasfoim ziarele din trecut vom avea…

- Potrivit datelor PNL și PSD impart primul loc cu cate 30 de procente fiecare. Ele sunt urmate la mare distanța de Alianța 2020 USR+PLUS cu 17%, PMP cu 7%, Pro Romania cu 6% și ALDE cu 5%. Citeste si: Traian Basescu, solutia pentru a pune capat scandalului PSD - PNL privind starea de alerta. "Se…

- Vela neaga si spune ca este doar un zvon „Vreau sa precizez ca nu am discutat niciodata acest subiect cu nimeni. Partidul National Liberal s-a pronuntat cu privire la candidatul pentru Primaria Municipiului Bucuresti, asadar pot spune ca este o presupunere, o evaluare, o banuiala sau – pot sa spun direct…