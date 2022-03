Stiri pe aceeasi tema

- Maria Basescu a anunțat, miercuri, ca fostul președinte Traian Basescu s-a externat din spital. „S-a externat astazi”, a spus Maria Basescu, la Antena3. Intrebata daca fostul președinte se va intoarce in țara, Maria Basescu a spus ca „depinde de starea lui de sanatate”. Traian Basescu a ajuns la spital…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, sambata, in Piața Victoriei din București, la protestul organizat de Greenpeace Romania. Activitști de mediu, simpli cetațeni din București, și chiar refugiați ucraineni au pornit in marș spre Ambasada Rusiei la București, manifestand impotriva razboiului declanșat…

- Fiicele criminalului Valentin Faur, cel care vara trecuta si-a ucis sotia, o educatoare din Bucuresti, cer daune de cinci milioane de euro. Fiicele si rudele Lilianei, educatoarea ucisa, au solicitat in instanta daune morale si materiale in valoare de cinci milioane de euro si s-au constituit parti…

- O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, vineri dupa-amiaza, pe un drum de la marginea municipiului la Ploiesti, intr-o intersectie la intrarea pe Drumul National 1. Autovehiculul a ramas pe o parte, din cisterna scurgandu-se combustibil. Accidentul a avut loc la periferia municipiului Ploiesti,…

- Ministrul Energiei a anunțat ca i-a facut plangere penala lui George Simion, pentru agresivitatea pe care liderul AUR a avut-o, fața de el, in timpul discursului sau din cadrul moțiunii simple din Parlament. Invitat la emisiunea Sinteza Zilei la Antena 3, George Simion a declarat ca nu ii este teama…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București nu circula in aceasta dimineața. Mii de oameni, care au plecat de acasa la prima ora, au ramas blocați in stațiile in care mijloacele de transport nu au mai ajuns. Angajații STB au intrat in greva generala, sindicaliștii spunand ca revendicarile lor…

- Un criminal periculos a fost prins, miercuri, de polițiștii din București. Barbatul, cetațean francez, in varsta de 35 de ani, era urmarit internațional la solicitarea autoritaților spaniole, pentru infracțiunea de omor, potrivit Antena3. Polițiștii Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmariri…