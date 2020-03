Fostul presedinte nu crede ca era necesar ca Sorina Pintea sa fie incatusata si bruscata atunci cand a fost transportata in arest.

"Nu stiu daca o femeie bolnava e cel mai nimerit om sa fie arestat. Se stia ca e bolnava. Se pare ca incepe din nou spectacolul catuselor, mult apreciat de unii, dar care a dus la slabirea increderii in justitie. Pentru ce sa o imbrancesti si sa o incatusezi? Omul simplu nu intelege cui dadea in cap Sorina Pintea, daca nu era incatusata, in timp ce violatori sunt lasati in libertate", este de parere Basescu.

Referitor la anuntul guvernului Citu, ca…