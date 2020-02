Stiri pe aceeasi tema

- "Pericol pentru bugetul familiilor din Bucuresti! Se va ajunge la triplarea facturilor la intretinere. Noul Program de guvernare, prezentat de Dl Orban, prevede initiativa ministrului PNL al economiei, Virgil Popescu, care vrea sa interzica subventionarea gigacaloriei pentru consumatorii casnici,…

- Candidatul sustinut de USR Bucuresti la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, spune ca actuala administratie locala se mentine la un scor de 33-35 la suta din preferintele electoratului si ca este nevoie de o coalizare a partidelor de opozitie pentru o noua administratie incepand din vara acestui an.…

- Fostul primar general Traian Basescu a spus, duminica seara, vorbind despre alegerile locale, ca ”Bucurestiul este o miza mare”, iar partidul care castiga Primaria Capitalei, da impresia ca a castigat si alegerile locale, chiar daca nu este asa.

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a vorbit, luni seara, la Romania Tv, despre alegerile locale și despre cine ar putea fi candidatul partidului la Primaria Capitalei."Eu nu voi candida, dar in schimb voi fi implicat in campanie. La București, Nicușor Dan trebuie sa intre in PNL. Altfel, ma…

- „Am spus de la inceput ca vreau ca opoziția sa aiba un candidat unic. Aș vrea sa fiu eu acela. Daca nu voi fi eu acela, voi face un pas in spate”, a declarat Nicușor Dan, intrebat daca se va retrage daca Alianța USR-PLUS ii va cere asta.USR București l-a validat pe Nicușor Dan candidatul filialei la…

- Conducerea Alianței USR PLUS a avut luni o intalnire pentru a discuta procedura de desemnare și calendarul. Dupa ședința, candidatul PLUS pentru primaria București, Vlad Voiculescu, a vorbit despre posibilitatea unei candidaturi comune cu PNL, insa cu condiția ca liberalii sa iși trimita candidatul…

- Ciprian Ciucu, consilier general PNL in Primaria Capitalei, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre strategia liberalilor pentru a castiga Bucurestiul la alegerile locale de anul viitor. Va avea Opozitia un candidat comun? E dispus PNL sa-l sprijine pe Nicusor Dan? Candidatul Opozitiei va…

- Consilierul general Ciprian Ciucu, presedinte interimar al PNL Sector 6, a anuntat, marti, ca va concura in partid sa fie desemnat candidat la Primaria Capitalei la alegerile din 2020, unde ii poate intalni pe candidatul PSD (Gabriela Firea) și pe candidatul USR-PLUS (Nicușor Dan sau Vlad Voiculescu).…