Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PMP, Traian Basescu, a transmis vineri, 12 noiembrie, printr-o postare pe Facebook, ca nu mai detine nicio functie in partid și ca „singura activitate politica pe care o desfașor este legata de activitatea grupului PPE din Parlamentul European”, raspunzand astfel informațiilor privind…

- "Cu privire la posibila mea implicare in negocieri dintre PMP si PNL, fac urmatoarele precizari: 1. Din data de 6 decembrie 2020, nu am mai avut nici un fel de implicare in activitatea PMP;2. Nu dețin nici un fel de funcție in PMP;3. Nu am participat si nici nu voi participa la nici un fel de discuții…

- Europarlaentarul Traian Basescu reacționeaza la informațiile cu privire la o posibila fuziune intre PMP și PNL. Fostul președinte precizeaza ca nu va participa la asemenea negocieri și nici nu are de gand sa se mai implice politic in afara grupului PPE din Parlmentul European. „Cu privire…

- Surse liberale au declarat ca PNL discuta posibilitatea de a fuziona cu PMP, partid inființat de fostul președinte Traian Basescu.Decizia vine in contextul in care PNL a pierdut mai mulți parlamentari care s-au alaturat lui Ludovic Orban.Mutarea vine ca urmare a unei strategii de a crește electoratul…

- Se pare ca PNL și PSD s-au ințeles pana in acest moment pe ministere precum Sanatate, Fonduri Europene, Aparare, Interne și Externe, conform surselor Realitatea PLUS.Discuții au aparut pe anumite ministere precum Justiție, Finanțe, Agricultura și Munca.

- Deputatul de Alba Florin Roman, susținut de PNL sa preia conducerea interimara a Camerei Deputaților. Discuții interne in partid Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților și membru al echipei lui Florin Cițu, este susținut de partid sa preia conducerea interimara a Camerei Deputaților. Acest…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a afirmat, joi, ca nu a existat nicio discutie cu echipa premierului si nici nu ar fi interesat sa ocupe functia de ministru de Interne, iar in schimb USR PLUS sa cedeze liberalilor Ministerul justitiei. El a spus ca, intr-o noua formula de guvern, propunerea…

- Un studiu neevaluat inca de experți independenți – care a analizat datele unui sondaj la care au participat peste 5 milioane de adulți – a constatat ca, atunci cand se masoara gradul de ezitare privind vaccinul anti-Covid in funcție de nivelul de educație, cei cu doctorat au