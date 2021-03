Stiri pe aceeasi tema

- ”Chestiunea cu cine a vandut flota e ca și cum ai vinde morcov la taraba. A fost un proces de privatizare, facut de Fondul Proprietații de Stat (FPS), nicidecum de Ministerul Transporturilor. Trebuie sa știi și care era situația flotei... daca era roz, FPS-ul nu ar fi fost gata sa privatizeze navele.…

- ”Chestiunea cu cine a vandut flota e ca și cum ai vinde morcov la taraba. A fost un proces de privatizare, facut de Fondul Proprietații de Stat (FPS), nicidecum de Ministerul Transporturilor. Trebuie sa știi și care era situația flotei... daca era roz, FPS-ul nu ar fi fost gata sa privatizeze navele.…

- In cadrul unei anchete referitoare la “Viitorul flotei romanești”, specialiștii din Ministerul Transporturilor subliniau, in anul 1990, faptul ca, pentru rentabilizarea flotei și depașirea situației existente, in care se inregistreaza pierderi insemnate, se impunea reorganizarea prin imparțirea flotei…

- Constructor desemnat pe Lotul 4 al Drumului Expres Craiova - Pitesti Cel mai puternic constructor din România a câstigat licitatia pentru proiectarea si executia ultimului Lot al Drumului Expres Craiova -Pitesti (Colonesti - Pitesti cu o lungime de 32 de km.) Este vorba despre…

- Blocarea conținutului de pe platforma sociala vine ca reacție la o propunere legislativa care i-ar obliga pe giganții tech Facebook și Google sa negocieze cu companiile media și sa plateasca pentru conținutul de pe rețelele sociale.Cateva pagini guvernamentale care vizau serviciile de sanatate și urgența,…

- "Ministerul Sanatatii are 11,43 de miliarde de lei buget, mai mare decat anul trecut, un an special, cu cea mai mare criza de sanatate in ultima suta de ani, am alocat mai multe resurse intr-un an in care nu o sa avem aceeasi situatie. In plus, suntem cu aproape doua miliarde mai mult decat in 2019…

- Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa se vaccineze public, in cursul acestei zile, in cadrul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare anti-Covid-19, anunța agerpres . Președintele Iohannis a anunțat acest lucru marți, intr-o conferința de presa ținuta la Palatul Cotroceni. „Nu am dorit nici eu,…

- Drumul Expres Craiova-Targu Jiu a devenit o tema principala in ultima saptamana de campanie electorala, in județul Gorj. Este vorba de șoseaua care nici macar nu se afla in faza de proiect. Drumul Expres a fost promovat in perioada in care PSD se afla la guvernare. Paternitatea proiectului a fost asumata…