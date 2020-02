Stiri pe aceeasi tema

- "Moise Guran e o panarama. (...) Va fi un rateu in politica, pentru ca Moise Guran are un mare deficit. Nu de inteligenta, ci de caracter. Vorbesc de atitudini publice. Si el a constatat la mine, din atitudini publice a tras concluzii, asa ca nu am nicio retinere sa-l caracterizez dupa atitudinile…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca discutiile cu jurnalistul Moise Guran vizeaza "o implicare reala" a acestuia in cadrul Aliantei USR PLUS. "Avem discutii. Chiar maine o sa avem o noua intalnire si o sa stam de vorba. Moise Guran este o persoana publica in acest moment.…