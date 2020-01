Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis n-a fost corect fața de guvern atunci cand a promulgat legea prin care alocațiile sunt dublate, a declarat duminica, la Digi24, fostul președinte Traian Basescu.„Știe ca guvernului o sa-i fie foarte greu - o data; in al doilea rand, politica corecta a Romaniei, din acest punct…

- „Daca exista resurse financiare, (...) nu-mi place sa mint. Si daca am fi vrut sa marim alocatiile nu am fi putut, pentru ca Legea bugetului era deja publicata, intrata în vigoare la momentul la care a fost promulgata Legea de crestere a alocatiilor”, a afirmat Orban, duminica dimineața,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca alocatiile pentru copii vor fi dublate "daca exista resurse financiare". "Daca exista resurse financiare, (...) nu-mi place sa mint. Si daca am fi vrut sa marim alocatiile nu am fi putut pentru ca Legea bugetului era deja publicata, intrata in vigoare la momentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii, dar a anuntat miercuri ca legea nu s eva aplica de acum. "Guvernul isi face ultimele calculce, dar vreau sa subliniez o cheitune foarte importanta pentru ca am observat cateva interpretari neconforme…

- Alocațiile de stat pentru copii au șanse minime sa mai fie dublate la termenul anunțat, dupa anunțurile facute, saptamana trecuta, de premierul Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis, pe masa caruia se afla, pentru promulgare, legea privind aceasta majorare semnificativa. In aceste…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea PSD privind dublarea alocatiilor pentru copii. Astfel, aceasta prevedere ar urma sa intre in vigoare incepand cu luna martie. Seful statului afirma, saptamana trecuta, ca nu are niciun motiv sa nu promulge legea, iar termenul pentru aceasta decizie…

- "Votul pe alocații este iresponsabil. Este lipsa de bun simț. Bugetul are constrangeri inimaginabile. Nu umflam cu pompa venituri care nu vor exista niciodata. Impactul e de peste 6 miliarde. Sa vii cu creșterea alocațiilor, cu majorarea salariilor pentru profesori, pentru medicii veterinari este…

- "Obiectivul nostru este acela de a adopta legea bugetului de stat pana la sfarsitul anului, nu mai putem sa ne batem joc de tara, sa aprobam bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in februarie, in martie, in aprilie, cum a fost in alte cazuri. In toate tarile civilizate bugetul se aproba…