Muzica, o modalitate de relaxare in aceasta perioada tensionata

Rolul pozitiv al muzicii in reducerea stresului, in inducerea relaxarii si diminuarea durerii, influenta sa asupra activitatii neuronale si a functiei cardiace sunt deja explorate si confirmate de numeroase studii de specialitate.Cu totii trecem in aceasta perioada prin momente… [citeste mai departe]