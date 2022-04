„Este rezultatul propriei mele situații, trebuie sa o iau ca atare. Inconvenientul este ca nu am legatura intre interfon și casa și trebuie sa sun ca sa imi deschida soția poarta. In continuare, prioritatea mea este sa ma adresez CEDO, nu am comentat decizia instanțelor, dar nu mi se poate da o decizie care nu ține cont de legislația vremii. Am jurat sa respect regulamentele militare. Am obligația fața de Romania sa fac plangere la CEDO.Era de neconceput in timpul armatei sa iți minți un superior. Eu eram elev sergent și aveam in fața un locotenent colonel. Era foarte greu de imaginat ca ma apuc…