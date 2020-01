Stiri pe aceeasi tema

- In contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, scutul antiracheta de la Deveselu se dovedește un element important de securitate in regiune, a declarat Traian Basescu, conform Hotnews. Fostul șef al statului a afirmat ca scutul ar putea fi folosit daca Iranul va ataca un aliat al Statelor Unite.”Acum…

- In momentul de fata a devenit mai actual ca oricand scutul, ca o nevoie de securitate, nu doar pentru Romania, ci pentru toata regiunea pe care scutul o protejeaza. Sa speram ca in curand va fi gata si investitia din Polonia, ceea ce va genera securitate in aproape toate tarile Uniunii Europene", a…

- Romanii care muncesc in strainatate au trimis in țara 3 miliarde de euro anul trecut, a doua cea mai mare suma dupa cea trimisa de portughezi Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara Uniunii Europene, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 35,6 miliarde de euro in 2018,…

- Rata angajarii la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene la categoria de varsta 55-64 de ani varia anul trecut de la peste 70% in Suedia, Germania si Danemarca la sub 50% in Romania, Malta, Polonia, Slovenia, Croatia, Grecia si Luxemburg, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- Danut Bica, deputat PNL, susține ca investirea Guvernului Orban reprezinta singura șansa pentru Romania in aceasta perioada critica. Deputatul PNL de Arges Danut Bica apreciaza ca demiterea Guvernului Dancila prin ultima moțiune de cenzura inițiata de PNL nu trebuie sa ne lase sa dam uitarii raul pe…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca guvernul liberal propus de Ludovic Orban este net superior guvernelor PSD, insa spune ca acest Executiv se va ”incurca” in propriul program de guvernare. Basescu spune ca PNL ar fi trebuit sa ia ca reper pentru programul de guvernare raportul de tara intocmit…

- In ultima perioada, contribuabilii sunt din ce in ce mai des subiectul controalelor fiscale, mai mult de 500 de persoane fizice fiind verificate de la inceputul anului 2018 pana in prezent. Atat contextul socio-politic local, cat și cel internațional vin constant cu noi elemente in vederea reglementarii…