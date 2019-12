Traian Băsescu a explodat: Premierul şi ministrul Justiţiei sunt incorecţi Potrivit lui Basescu, aproape jumatate dintre judecatorii țarii aveau dosare deschise la DNA. Tot fostul președinte a dezvaluit ca au fost 5.935 de masuri tehnice pe magistrați. In acest context, Basescu a afirmat ca premierul Ludovic Orban și ministrul Justiției Catalin Predoiu sunt incorecți, daca știu de acest raport și vor sa desființeze SIIJ. Nu in ultimul rand, Basescu a afirmat ca SIIJ trebuie sa ramana, dar trebuie echipata cu oameni de meserie și de calitate. „Daca nu exista acest raport, aș fi fost un susținator al desființarii SIIJ, pentru ca mi se parea o creare de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a afirmat ca ministrul Justiției Catalin Predoiu „slugarește pe cei care vor sa vada din nou judecatorii pusi sub controlul DNA” și a susținut ca, prin desființarea secției speciale, judecatorii vor fi puși „din nou sub controlul DNA și al altora”, Traian Basescu a venit duminica seara la…

- Traian Basescu a criticat, la un post de televiziune, declaratiile facute de catre Florin Citu de cand a devenit ministru al Finantelor Publice, afirmand ca acestea afecteaza negativ economia...

- ”Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați este un bun prilej sa reafirmam raspicat mesajul ”Oameni egali – Drepturi egale”, prin care, in urma cu 27 de ani, comunitatea internaționala a dat un puternic semnal de alarma cu privire la conștientizarea problemelor cu care se confrunta persoanele…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a scos, parca din joben, numele lui Victor Costache pentru Ministerul Sanatații. In ciuda faptului ca mai mulți liberali iși doreau acest minister, Orban a mers pe mana lui Costache, cel asupra caruia planeaza o acuzație de omor din culpa.Citește și: Eugen…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a reușit sa finalizeze lista guvernului, dar surse din PNL ne-au explicat ca nu toți miniștrii au fost opțiunile lui Orban. Liderul PNL a mers la Cotroceni, iar dupa discuțiile cu președintele Klaus Iohannis a fost nevoit ”sa inghita și broaște”, dupa cum spunea fostul…

- Negocierile dintre PNL și USR, vor avea lor vineri, in Parlament, incepand cu ora 13:00. Ludovic Orban a avut negocieri miercuri și joi cu UDMR, ALDE, Pro Romania și PMP. Calin Popescu Tariceanu i-a prezentat, joi, liderului PNL Ludovic Orban, 12 condiții pe care ALDE le impune pentru susținerea…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, marti seara, ca PNL are pregatita o structura guvernamentala cu 15 ministere, dar ca prin negocieri se poate ajunge la 16, daca si alte partide intra cu oameni in noul Executiv. "Vrem oameni integri, fara probleme morale in cariera lor, cu experienta in domeniul…

- Premierul desemnat Ludovic Orban afirma ca nu poate da numele viitorilor ministri, pentru a nu-si pune colegii in situatii neplacute, precizand ca, dupa ce va fi stabilita formula finala, aceasta va fi prezentata. Referitor la posibilitatea ca Ioan Cupsa sa preia portofoliul Justitiei, el a spus ca…