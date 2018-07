Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi dintre romani aleg sa calatoreasca in weekend in destinatii autohtone, in principal datorita dorintei de a vizita mai multe locuri si din cauza lipsei de timp, motivul nefiind neaparat...

- Cetatea Deva a adus 200.000 de lei la bugetul local, in luna iunie. Turismul este un pilon important pentru dezvoltarea municipiului Deva. Peste 20.000 de turiști au vizitat Cetatea Devei. Potrivit Primariei Deva, sambata, 2 iunie, a fost ziua cu cel mai mai mare aflux de turisti – 1.254 de persoane…

- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…

- Un procent de 37,7% dintre angajatii romani pierd” intre o ora și doua ore pe drumul spre locul de munca zilnic. Din acest motiv, aproape 6 din 10 angajați ar fi dispuși sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar care sa fie mai aproape de zona in care locuiesc.

- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…

- Presedintele Klaus Iogannis a transmis un mesaj dupa atacul din Afganistan soldat cu ranirea a opt militari romani, urandu-le acestora insanatosire grabnica si multa putere lor si familiilor. De asemenea, seful statului precizeaza ca autoritatile le sunt alaturi militarilor nostri, care “ne reprezinta…

- Daca in urma cu cativa ani, turistii romani preferau destinatiile exotice doar in sezonul de varf, si anume in intervalul noiembrie - martie, acum gasesc motive sa calatoreasca acolo in orice perioada a anului, inclusiv de 1 Mai, a informat TUI TravelCenter.

- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…